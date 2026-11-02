Volkswagen Aktie

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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Volkswagen (VW) vz-Analyse im Blick 02.11.2026 13:07:57

Deutsche Bank AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Buy

Deutsche Bank AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Buy

Die detaillierte Analyse des Volkswagen (VW) vz-Papiers wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Tim Rokossa durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen nach einem Treffen mit dem Finanzchef Arno Antlitz von 105 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Dabei sei es unter anderem um die fortdauernde Restrukturierung und die Verringerung der Kosten in Deutschland gegangen, schrieb Tim Rokossa in einer Studie am Montag. Auch die sich immer mehr zuspitzende Lage auf dem chinesischen Markt sei Thema gewesen. Sein Fazit von dem Gespräch ist konstruktiv.

Aktieninformation im Fokus: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:51 Uhr um 0,9 Prozent auf 68,96 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 45,01 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 158 888 Stück. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2026 um 29,0 Prozent nach. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 16.03.2027 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com

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