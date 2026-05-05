Deutsche Bank AG gibt Vonovia SE-Aktie Hold

Deutsche Bank AG hat eine umfassende Prüfung der Vonovia SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vonovia von 28 auf 25 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Im April seien die Aktien von Wohnimmobilien erneut das Schlusslicht in der Immobilienbranche gewesen, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil hätten sich die Refinanzierungskonditionen zuletzt verbessert im Vergleich zum März.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Vonovia SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Vonovia SE-Aktie wies um 13:56 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 22,31 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 12,06 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 627 157 Vonovia SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 verlor die Aktie 9,1 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2026 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET





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