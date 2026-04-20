Fresenius Medical Care Aktie

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

Einstufung im Blick 20.04.2026 10:58:47

Deutsche Bank AG: Hold für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Deutsche Bank AG: Hold für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Analyse der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Der Dialysekonzern dürfte dank temporärer Faktoren solide ins Jahr gestartet sein, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er rechnet mit einem organischen Wachstum von 3 Prozent und einer währungsbereinigten Steigerung des operativen Ergebnisses (adjusted Ebit) um 7 Prozent.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der Analyse

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:42 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 38,82 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 8,19 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Von der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 109 477 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 4,8 Prozent nach unten.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

