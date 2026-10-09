Deutsche Bank AG: Hold für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Deutsche Bank Research hat Fresenius Medical Care (FMC) auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Mit dem etwas überraschenden Führungswechsel gehe eine starke und respektierte Managerin von Bord, die den Dialysekonzern durch sehr schwierige Zeiten geführt habe, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung.

Aktienbewertung im Detail: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 12:57 Uhr stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 37,62 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 6,33 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 190 463 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier fiel auf Jahressicht 2026 um 4,0 Prozent zurück.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CET





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