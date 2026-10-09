Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Aktuelle Analyse 09.10.2026 13:13:50

Deutsche Bank AG: Hold für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Deutsche Bank AG: Hold für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Diese Empfehlung gibt Deutsche Bank AG für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Deutsche Bank Research hat Fresenius Medical Care (FMC) auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Mit dem etwas überraschenden Führungswechsel gehe eine starke und respektierte Managerin von Bord, die den Dialysekonzern durch sehr schwierige Zeiten geführt habe, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung.

Aktienbewertung im Detail: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 12:57 Uhr stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 37,62 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 6,33 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 190 463 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier fiel auf Jahressicht 2026 um 4,0 Prozent zurück.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,Fresenius Medical Care

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09.10.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
08.10.26 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
07.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Fresenius Medical Care Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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