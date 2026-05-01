Deutsche Bank AG: Hold-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Deutsche Bank AG hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe seine Schätzung und stärker noch die Konsenserwartung übertroffen, schrieb Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Stark habe sich zum Jahresanfang das Expressgeschäft des Logistikkonzerns entwickelt.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zur Zeit der Analyse

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:55 / CET



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