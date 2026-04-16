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Hold-Einstufung 16.04.2026 10:34:47

Deutsche Bank AG: Hold-Note für GEA-Aktie

Deutsche Bank AG: Hold-Note für GEA-Aktie

Das GEA-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Deutsche Bank AG-Analyst Lars Vom-Cleff unterzogen.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Das Geschäft des Anlagenbauers dürfte in den meisten Bereich im Vergleich mit dem Vorjahr zumindest stabil gewesen sein, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht Mitte Mai.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die GEA-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die GEA-Aktie zeigte sich um 10:14 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 61,30 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 2,77 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im heutigen Handel wurden bisher 16 818 GEA-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 6,1 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte GEA am 11.05.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: GEA

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