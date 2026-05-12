Deutsche Bank AG: Hold-Note für GEA-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Anlagenbauer sei gut ins Jahr gestartet - und die Dynamik sollte noch anziehen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar.

Aktieninformation im Fokus: Die GEA-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Um 12:02 Uhr fiel die GEA-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 55,75 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 14,80 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 64 643 GEA-Aktien. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 1,4 Prozent zurück. Die Quartalsbilanz für Q2 2026 wird am 10.08.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:08 / CET



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