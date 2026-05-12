GEA Aktie

GEA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Papier unter der Lupe 12.05.2026 12:19:47

Deutsche Bank AG: Hold-Note für GEA-Aktie

Deutsche Bank AG: Hold-Note für GEA-Aktie

Das GEA-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Deutsche Bank AG-Analyst Lars Vom-Cleff unterzogen.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Anlagenbauer sei gut ins Jahr gestartet - und die Dynamik sollte noch anziehen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar.

Aktieninformation im Fokus: Die GEA-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Um 12:02 Uhr fiel die GEA-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 55,75 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 14,80 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 64 643 GEA-Aktien. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 1,4 Prozent zurück. Die Quartalsbilanz für Q2 2026 wird am 10.08.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: GEA

Nachrichten zu GEA

mehr Nachrichten

Analysen zu GEA

mehr Analysen
12:39 GEA Halten DZ BANK
11:30 GEA Hold Deutsche Bank AG
10:41 GEA Equal Weight Barclays Capital
06:56 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 GEA Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

GEA 56,40 -0,35% GEA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen