Deutsche Bank AG: Infineon-Aktie erhält Buy

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Infineon-Aktie durch Deutsche Bank AG liegen vor.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon von 48 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Robert Sanders sprach in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die europäische Hardwarebranche von prallen Auftragsbüchern. Die Branche profitiere wohl auch weiterhin von der KI-Begeisterung, schrieb er.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Infineon-Aktie am Tag der Analyse

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:12 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 45,00 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 15,56 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 314 788 Infineon-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte die Infineon-Aktie um 20,2 Prozent. Infineon wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 06.05.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET



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