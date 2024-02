Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Zwar sei die Sonderdividende eine gute Nachricht, doch seien das Schlussquartal und die Prognose für das neue Jahr unter den durchschnittlichen Erwartungen am Markt ausgefallen, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Alles zusammengenommen dürften die Resultate des Flugzeugbauers damit als durchwachsen angesehen werden.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 11:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 147,42 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 11,93 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 74 945 Airbus SE (ex EADS)-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Anteilsschein um 5,2 Prozent aufwärts. Es wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) die Ergebnisse für Q1 2024 Experten zufolge am 01.05.2024 präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

