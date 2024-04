Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für SAP SE-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Johannes Schaller attestierte dem Walldorfer Softwarekonzern in seiner ersten Reaktion gute Ergebnisse. Die Wachstumsbeschleunigung im Cloud-Geschäft gehe weiter.

Zwischen Kursziel und Realität: Die SAP SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die SAP SE-Aktie konnte um 11:12 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 172,04 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 16,25 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 656 531 SAP SE-Aktien den Besitzer. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 23,3 Prozent zu Buche. Am 22.07.2024 dürfte SAP SE die Bilanz für Q2 2024 veröffentlichen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2024 / 07:58 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.