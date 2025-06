Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Hold-Note für Siemens-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray kappte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar seine Ergebnisschätzungen im Schnitt um zwei bis drei Prozent. Er nannte Währungsgründe und ist zudem skeptischer für das Electronic Design Automation (EDA)-Softwaregeschäft. Das Margenziel für den Bereich Digital Industries (DI) wackle zunehmend.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 10:48 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 218,85 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 1,76 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 222 778 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2025 um 18,8 Prozent zu. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2025 wird Siemens voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

