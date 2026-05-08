Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Analyse im Blick
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08.05.2026 14:07:51
Deutsche Bank AG: Scout24-Aktie erhält Buy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Nizla Naizer äußerte sich in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick zum Kapitalmarkttag, der nach den soliden Zahlen des ersten Quartals in der kommenden Woche auf der Agenda stehe. Die Expertin rechnet mit positiven Aussagen zu den strategischen Prioritäten, auch was Produkte und Technologien betrifft. Etwas klarer werden dürften auch die KI-bezogenen Initiativen.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Scout24-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Um 13:50 Uhr ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 70,75 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 78,09 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 43 611 Scout24-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 17,5 Prozent abwärts. Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2026 veröffentlicht.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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