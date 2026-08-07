Scout24 Aktie

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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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Analyse im Blick 07.08.2026 13:19:50

Deutsche Bank AG: Scout24-Aktie erhält Buy

Deutsche Bank AG: Scout24-Aktie erhält Buy

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Nizla Naizer das Scout24-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Nizla Naizer wertete den Quartalsbericht des Immobilienportal-Betreibers laut ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar positiv.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Scout24-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 13:03 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,4 Prozent auf 75,65 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 66,56 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 115 861 Scout24-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 10,1 Prozent nach unten. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Scout24

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