Deutsche Bank AG: Siemens Energy-Aktie erhält Buy

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 23 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch die neuen Ziele erschienen teilweise noch konservativ, schrieb Analyst Gael de-Bray in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des soliden Quartalsberichts.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 13:33 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 24,66 EUR nach oben. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 5,43 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1 598 797 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2024 kletterte der Anteilsschein um 105,5 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzkennzahlen wird am 07.08.2024 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2024 / 07:50 / CEST



