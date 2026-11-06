Siemens Healthineers Aktie

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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Siemens Healthineers-Analyse im Blick 06.11.2026 13:49:48

Deutsche Bank AG: Siemens Healthineers-Aktie erhält Hold

Deutsche Bank AG: Siemens Healthineers-Aktie erhält Hold

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Siemens Healthineers-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Hold" belassen. Entgegen den Erwartungen eines starken Schlussquartals, seien die Resultate des vierten Geschäftsquartals durchwachsen ausgefallen, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Das gehe vor allem auf das Segment Precision Therapy zurück.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens Healthineers-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:33 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 43,73 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 10,82 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 537 616 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 0,3 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment

Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,Siemens AG

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