Deutsche Bank AG: Siemens Healthineers-Aktie erhält Hold

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Siemens Healthineers-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Hold" belassen. Entgegen den Erwartungen eines starken Schlussquartals, seien die Resultate des vierten Geschäftsquartals durchwachsen ausgefallen, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Das gehe vor allem auf das Segment Precision Therapy zurück.

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Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:33 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 43,73 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 10,82 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 537 616 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 0,3 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET



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