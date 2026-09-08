Deutsche Bank AG verleiht Airbus SE-Aktie Buy in jüngster Analyse

Die Airbus SE-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Deutsche Bank Research hat Airbus mit einem Kursziel von 232 Euro auf "Buy" belassen. Die Flugzeugauslieferungen im August entsprächen weitgehend den Erwartungen sowie den saisonalen Trends, schrieb Christophe Menard in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht dadurch seine Kaufempfehlung untermauert.

Aktienbewertung im Detail: Die Airbus SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 11:06 Uhr ging es für die Airbus SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 196,30 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 18,19 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35 074 Airbus SE-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 0,9 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Airbus SE am 28.10.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 08:05 / CET





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