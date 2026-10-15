Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Aktienempfehlung 15.10.2026 14:07:47

Deutsche Bank AG verleiht Commerzbank-Aktie Hold in jüngster Analyse

Deutsche Bank AG verleiht Commerzbank-Aktie Hold in jüngster Analyse

Commerzbank-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Benjamin Goy einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das Geldhaus dürfte solide Ergebnisse vorlegen, mit einer besonders guten Dynamik beim Zins- und Provisionsüberschuss, schrieb Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie notiere weitgehend im Einklang mit der Branche, was er angesichts der strategischen Unsicherheit im Vorfeld der bald anstehenden Genehmigung einer Übernahme durch die UniCredit als angemessen erachte.

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Um 13:51 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 37,87 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 10,91 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 543 818 Stück. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 8,1 Prozent zu. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

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