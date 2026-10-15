Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Aktienempfehlung
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15.10.2026 14:07:47
Deutsche Bank AG verleiht Commerzbank-Aktie Hold in jüngster Analyse
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das Geldhaus dürfte solide Ergebnisse vorlegen, mit einer besonders guten Dynamik beim Zins- und Provisionsüberschuss, schrieb Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie notiere weitgehend im Einklang mit der Branche, was er angesichts der strategischen Unsicherheit im Vorfeld der bald anstehenden Genehmigung einer Übernahme durch die UniCredit als angemessen erachte.
Aktienanalyse online: Die Commerzbank-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 13:51 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 37,87 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 10,91 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 543 818 Stück. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 8,1 Prozent zu. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|37,77
|-0,16%
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