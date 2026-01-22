Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Aktuelle Analyse
|
22.01.2026 10:13:47
Deutsche Bank AG verleiht Continental-Aktie Buy in jüngster Analyse
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Diese seien bei der Tochter Contitech enttäuschend gewesen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Reifengeschäft und der Free Cashflow hätten dagegen positiv überrascht.
Aktienbewertung im Detail: Die Continental-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Um 09:57 Uhr ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 66,34 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 2,50 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 53 436 Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 sank die Aktie um 2,4 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Continental AG
|22.01.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|65,46
|-0,49%
