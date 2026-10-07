Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Aktie unter der Lupe
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07.10.2026 09:24:08
Deutsche Bank AG verleiht Heidelberg Materials-Aktie Buy in jüngster Analyse
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 220 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das wichtige Europageschäft des Zementherstellers, das für etwa 45 Prozent der Gesamterlöse stehe, dürfte im dritten Quartal organisch um rund zwei Prozent zulegt haben, schrieb Analyst Jon Bell in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Dabei verwies er auf steigende Preise und zugleich leicht rückläufige Absatzmengen. Für Nordamerika, wo etwa ein Viertel des Umsatzes erwirtschaftet werde, erwartet er ein Wachstum aus eigener Kraft von etwa 5 Prozent.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Heidelberg Materials-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 145,50 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 44,33 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden via XETRA 6 882 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 verlor die Aktie 33,4 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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