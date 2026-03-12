Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
12.03.2026 11:37:47
Deutsche Bank AG verleiht Henkel vz-Aktie Buy in jüngster Analyse
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 82 auf 77 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien seien nach dem schwachen Ausblick - gerade für das erste Quartal - auf das Niveau vom Jahresbeginn gefallen, schrieb Tom Sykes in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar mit dem Titel "Value im Nebel". Die Anleger sorgten sich aktuell besonders um die 5 Prozent Geschäftsanteil in Nahost, aber auch die restlichen 95 Prozent. Die Aktienbewertung preise allerdings bereits zweistellig sinkende Ergebniserwartungen und einen Ölpreis von 100 Dollar ein.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Aktie notierte um 11:21 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 70,88 EUR zu. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 8,63 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 132 373 Stück gehandelt. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2026 um 1,9 Prozent zu. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 07.05.2026 erwartet.
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|12.03.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|Henkel KGaA Vz.
|71,16
|0,96%
