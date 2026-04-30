Deutsche Bank AG verleiht Merck-Aktie Hold in jüngster Analyse

Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs hat sich intensiv mit dem Merck-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Hold" belassen. Für das erste Quartal rechnet Analyst Falko Friedrichs mit einem stagnierenden Wachstum und einem Rückgang des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) um 7 Prozent, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb. Das Pharmageschäft bremse die Darmstädter.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Merck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 13:27 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 109,25 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 14,42 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden via XETRA 101 007 Merck-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 verlor die Aktie 9,1 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.