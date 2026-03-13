RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Aktie bewertet
|
13.03.2026 12:13:47
Deutsche Bank AG verleiht RWE-Aktie Buy in jüngster Analyse
Deutsche Bank Research hat RWE mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die fundamental stärkste Anlagegeschichte im Energiesektor habe Bestand, schrieb Olly Jeffery in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Jahreszahlen hätten die Erwartungen übertroffen, und die neuen mittel- bis langfristigen Ziele entsprächen weitgehend den Markterwartungen. Üblicherweise plane das Unternehmen konservativ - dies dürfte auch für die aktuellen Ziele gelten. Die erhofften neuen Ankündigungen zu Rechenzentren habe es nicht gegeben.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die RWE-Aktie am Tag der Analyse
Die RWE-Aktie konnte um 11:56 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 56,22 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 2,17 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. 382 234 RWE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2026 24,2 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RWE AG St.
|
13:49
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für RWE auf 63 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX am Freitagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10:01
|Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Buy für RWE-Aktie (finanzen.at)
|
12.03.26
|RWE verdient weniger - doch der Energieriese setzt auf Wachstumsschub - Aktie steigt (finanzen.at)
|
12.03.26
|DAX aktuell: DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.03.26
|EQS-HV: RWE Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.04.2026 in Essen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG (EQS Group)