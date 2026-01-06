Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Bewertung im Fokus
|
06.01.2026 16:13:52
Deutsche Bank AG verleiht Siemens-Aktie Hold in jüngster Analyse
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens auf "Hold" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Er rechne mit einer langsamen Erholung im Automatisierungsbereich und einem verhaltenen Start der Medizintechniktochter Healthineers, schrieb Gael de-Bray in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf am 12. Februar erwartete Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26. Das Management des Technologiekonzerns dürfte die Geschäftsjahresprognose aber bestätigen.
Aktienanalyse online: Die Siemens-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Das Papier von Siemens konnte um 15:57 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 248,20 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 7,33 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 365 047 Siemens-Aktien. Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Siemens wird am 12.02.2026 gerechnet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Börse Europa in Rot: Das macht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
12:27