Bewertung im Fokus 06.01.2026 16:13:52

Deutsche Bank AG verleiht Siemens-Aktie Hold in jüngster Analyse

Deutsche Bank AG verleiht Siemens-Aktie Hold in jüngster Analyse

Die Siemens-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens auf "Hold" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Er rechne mit einer langsamen Erholung im Automatisierungsbereich und einem verhaltenen Start der Medizintechniktochter Healthineers, schrieb Gael de-Bray in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf am 12. Februar erwartete Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26. Das Management des Technologiekonzerns dürfte die Geschäftsjahresprognose aber bestätigen.

Aktienanalyse online: Die Siemens-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Siemens konnte um 15:57 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 248,20 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 7,33 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 365 047 Siemens-Aktien. Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Siemens wird am 12.02.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

