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Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Aktuelle Analyse 22.05.2026 11:07:47

Deutsche Bank AG verleiht Siemens Energy-Aktie Buy in jüngster Analyse

Deutsche Bank AG verleiht Siemens Energy-Aktie Buy in jüngster Analyse

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Siemens Energy-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Bedenken von Investoren hinsichtlich eines möglichen Zenits bei Gaskraftwerken ließen den erwarteten Anstieg mit Ersatzteil-Umsätzen ab 2030 sowie die strukturelle Wachstumsdynamik im Netzgeschäft außer Acht, schrieb Gael de-Bray am Freitag nach einer Investorenveranstaltung. Er geht davon aus, dass das Management im November das Aktienrückkaufprogramm aufstocken und für 2030 eine Margenspanne von 18 bis 20 Prozent anpeilen wird.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Energy-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 10:51 Uhr um 0,3 Prozent auf 173,12 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 15,53 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 264 322 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 44,4 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Siemens Energy AG

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