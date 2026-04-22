Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Beiersdorf-Aktie mit Hold

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Beiersdorf nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 105 auf 80 Euro gesenkt. Die Einstufung auf "Hold" wurde beibehalten. Der Konsumgüterkonzern befinde sich aktuell in einer schwierigen strategischen Lage und müsse sich mit zunehmendem Wettbewerb und jahrelangen Unterinvestitionen im Bereich Fusionen & Übernahmen auseinandersetzen, schrieb Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Letztere seien jedoch entscheidend für den langfristigen Erfolg in der Beauty-Branche. Zudem benötige Beiersdorf einen grundlegenden Kulturwandel.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Beiersdorf-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere um 12:26 Uhr 1,4 Prozent. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 5,57 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 183 867 Beiersdorf-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 sank die Aktie um 19,1 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Beiersdorf am 05.08.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:57 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.