Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investment-Tipp 04.11.2026 12:07:48

Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Hold

Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Hold

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) lägen um fünf respektive ein Prozent über den jeweiligen Konsensschätzungen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte wertete das Zahlenwerk gleichwohl als durchwachsen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:51 Uhr 1,1 Prozent auf 39,48 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 1,32 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 208 476 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 0,7 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: iStockphoto,Fresenius Medical Care

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

mehr Nachrichten

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

mehr Analysen
11:37 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
08:34 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
04.11.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
04.11.26 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
04.11.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fresenius Medical Care (FMC) St. 41,90 1,67% Fresenius Medical Care (FMC) St.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Furcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Wall Street stark unter Druck -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street geht es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen