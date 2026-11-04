Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Hold

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) lägen um fünf respektive ein Prozent über den jeweiligen Konsensschätzungen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte wertete das Zahlenwerk gleichwohl als durchwachsen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:51 Uhr 1,1 Prozent auf 39,48 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 1,32 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 208 476 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 0,7 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.