Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Investment-Tipp
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29.09.2026 10:34:48
Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Buy
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 73 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Berichtssaison nach dem dritten Quartal dürfte am Narrativ für die Branche nichts ändern, schrieb Tim Rokossa in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Es gelte das Prinzip Hoffnung auf die Politik. China bleibe die größte Herausforderung ? und zwar strukturell, nicht bloß zyklisch.
Aktienbewertung im Detail: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Aktie verlor um 10:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 40,97 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 70,86 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 277 122 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 27,0 Prozent. Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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09:28
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart fester (finanzen.at)
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|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
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09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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28.09.26
|Mercedes-Benz-Aktie fester: Drosselungen in Sindelfingen (dpa-AFX)
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28.09.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich fester (finanzen.at)
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28.09.26
|Börse Frankfurt: DAX beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
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28.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX gibt letztendlich nach (finanzen.at)
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28.09.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|09:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,96
|-1,76%