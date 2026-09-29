Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Investment-Tipp 29.09.2026 10:34:48

Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Buy

Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Buy

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 73 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Berichtssaison nach dem dritten Quartal dürfte am Narrativ für die Branche nichts ändern, schrieb Tim Rokossa in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Es gelte das Prinzip Hoffnung auf die Politik. China bleibe die größte Herausforderung ? und zwar strukturell, nicht bloß zyklisch.

Aktienbewertung im Detail: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 10:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 40,97 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 70,86 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 277 122 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 27,0 Prozent. Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

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