RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Aktienempfehlung
|
18.02.2026 10:01:47
Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: RWE-Aktie mit Buy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Olly Jeffery geht laut seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar davon aus, dass die langfristigen Gewinnaussichten des Energiekonzerns mit dem anstehenden Geschäftsjahresbericht transparenter werden. Die Aktie habe zuletzt unter sinkenden Emissions- und Strompreisen gelitten, doch das Ausmaß davon sei übertrieben. Dies habe eine gute Chance geschaffen, um vor den im März erwarteten Jahreszahlen noch einzusteigen.
Zwischen Kursziel und Realität: Die RWE-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:45 Uhr um 0,3 Prozent auf 51,54 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 6,71 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 117 584 RWE-Aktien. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2026 um 13,9 Prozent nach oben.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CET
