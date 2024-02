Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: adidas-Aktie mit Buy

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 220 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Cochrane hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine verhaltene Prognose für das operative Ergebnis in diesem Jahr hervor. Für den Sportartikelhersteller werde 2024 ein weiteres Jahr des Übergangs.

Aktienanalyse online: Die adidas-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:18 Uhr 7,8 Prozent im Minus bei 162,36 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 23,18 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 388 387 adidas-Aktien. Die Aktie büßte auf Jahressicht 2024 um 11,8 Prozent ein. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von adidas wird am 13.03.2024 gerechnet.

