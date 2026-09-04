Deutsche Bank AG: Volkswagen (VW) vz-Aktie erhält Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Der Autobauer habe die unter Anlegern sehr verbreitete Ansicht widerlegt, dass ein massiver Konzernumbau nicht durchsetzbar ist, schrieb Tim Rokossa in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Er spricht von einem "grundlegenden Durchbruch" mit einem weitaus besseren Ergebnis als befürchtet. Die Skepsis hinsichtlich eines umfassenden Abkommens sei zuletzt äußerst hoch gewesen. Die Probleme würden nun zwar nicht über Nacht gelöst, aber das größte Anliegen werde jetzt angegangen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Volkswagen (VW) vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:48 Uhr 6,8 Prozent im Plus bei 81,52 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 41,07 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1 050 747 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 16,0 Prozent zurück. Am 29.10.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 06:04 / GMT



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