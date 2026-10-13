Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Aktie bewertet
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13.10.2026 11:58:47
Deutsche Bank AG: Volkswagen (VW) vz-Aktie erhält Buy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Autokonzern habe auf dem Pariser Autosalon ausführlich über den Stand seines Transformationsprogramms berichtet, schrieb Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management habe erneut auf erhebliche Herausforderungen hingewiesen, aber auch einen klareren Weg zum angestrebten Margenziel von 8 bis 10 Prozent bis 2030 skizziert. Wichtige Erkenntnisse seien, dass die Kostensenkungsmaßnahmen an Fahrt gewönnen, die Vereinfachung der Plattformen voranschreite und sich China zunehmend zu einem Innovations- und Exportzentrum von VW entwickle.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 11:41 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 68,58 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 53,11 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 101 913 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 29,4 Prozent nach unten. Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Volkswagen (VW) vz am 29.10.2026 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:52 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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15.10.26
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Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|67,42
|0,63%