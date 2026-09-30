Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Analyse im Fokus
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30.09.2026 11:37:47
Deutsche Bank AG: Zalando-Aktie erhält Buy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Margendruck im Geschäft mit Privatkunden halte an, schrieb Adam Cochrane in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Zalando sei nicht immun, zeige in der Branche aber weiterhin relative Stärke.
Aktienbewertung im Detail: Die Zalando-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:21 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 22,37 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 56,46 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 267 943 Zalando-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 11,7 Prozent nach unten. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird Zalando voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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