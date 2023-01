Deutsche Bank-Aktie: Deutsche Bank und JPMorgan beantragen Abweisung von US-Klagen wegen Epstein-Geschäften

Sie hätten sich weder an dem Sexhandel ihres ehemaligen Kunden beteiligt noch davon profitiert, erklärten die beiden Bankhäuser in am Freitagabend bei einem Bundesgericht in Manhatten eingereichten Unterlagen. Eine Gruppe namentlich nicht genannter Frauen hatten Ende November Klagen gegen die Banken eingereicht. Sie werfen ihnen vor, von dem verstorbenen Hedgefonds-Manager finanziell profitiert zu haben, dem die sexuelle Ausbeutung von Jugendlichen vorgeworfen wurde.

Die Frauen hätten nicht darlegen können, dass die Institute gegen Gesetze gegen Menschenhandel verstoßen hätten, argumentierten JPMorgan und die Deutsche Bank. Sie seien nicht für den Missbrauch durch Epstein verantwortlich und seien auch nicht dazu verpflichtet, die Frauen vor Epstein zu schützen. Ein Anwalt der Frauen erklärte, die Klage vom 24. November spreche für sich. Es enttäusche, dass die Banken sich weiter weigerten Verantwortung in diesem Zusammenhang zu übernehmen.

Epstein hatte sich 2008 schuldig bekannt, eine Minderjährige zur Prostitution gezwungen zu haben. Er erhielt dafür eine 18-monatige Haftstrafe. Nach einer erneuten Festnahme wegen Vorwürfen des Sexhandels nahm er sich im August 2019 in der Untersuchungshaft im Alter von 66 Jahren das Leben.

Epstein war von etwa 2000 bis 2013 Kunde von JPMorgan und von 2013 bis 2018 der Deutschen Bank. "Es war ein schwerwiegender Fehler, dass wir ihn 2013 als Kunden aufgenommen haben - dazu hätte es nie kommen dürfen", schrieb Konzernchef Christian Sewing 2020 an die Mitarbeiter. Unter anderem wegen Verfehlungen in den Beziehungen zu Epstein wurde das Geldhaus im Juli 2020 von der New Yorker Bankenaufsicht zu einer Geldbuße von 150 Millionen Dollar verdonnert.

New York (Reuters)