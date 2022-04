Deutsche Bank-Aktie an der DAX-Spitze: Analysten sehr optimistisch für Finanzwerte

Gleich mehrere Experten in den Analysehäusern heben den Daumen für die Deutsche Bank . Die Aktie des Bankenprimus holt am Freitag ihren Kursabschlag vom Vortag wieder auf und setzt sich an die Spitze der Tagesgewinner im DAX . Auch nach einem Kursanstieg von gut 30 Prozent seit den März-Tiefen besteht weiteres Potenzial.