Deutsche Bank-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Equal Weight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Equal Weight" belassen. Insbesondere ein weiterer Aktienrückkauf sei nun gefährdet, schrieb Analyst Krishnendra Dubey am Sonntag anlässlich einer Rückstellung für Postbank-Rechtsstreitigkeiten.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Bank-Aktie am Tag der Analyse

Um 13:02 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 6,7 Prozent auf 15,43 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 9,27 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12 227 727 Deutsche Bank-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 24,8 Prozent zu Buche. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Bank am 24.07.2024 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2024 / 20:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2024 / 20:21 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.