Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
29.04.2026 17:07:48
Deutsche Bank-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank von 36 auf 33 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Philipp Häßler lobte das Rekordquartal, mit dem das Finanzinstitut besser als erwartet in das neue Jahr gestartet sei. Der Bewertungsabschlag im Vergleich zu den Wettbewerbern sei nicht gerechtfertigt, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.
Um 16:51 Uhr rutschte die Deutsche Bank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 26,80 EUR ab. Bisher wurden via XETRA 6 256 040 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 19,1 Prozent zurück.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|26,48
|0,46%