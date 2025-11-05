Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Einstimmige Nominierung
|
05.11.2025 20:29:42
Deutsche Bank-Aktie: Aufsichtsratschef der Deutschen Bank offenbar vor Wiederwahl
Er werde sich bei der Hauptversammlung 2026 zur Wiederwahl stellen, teilte die Deutsche Bank mit. Der entsprechende Wahlvorschlag werde wie üblich mit Einberufung der HV im Frühjahr 2026 unterbreitet.
Wynaendts leitet den Aufsichtsrat der Bank seit Mai 2022, seine erste Amtszeit läuft damit im kommenden Jahr aus.
Vor seinem Wechsel zur Deutschen Bank war Wynaendts von 2008 bis 2020 Vorstandsvorsitzender des niederländischen Versicherungskonzerns Aegon NV.
DOW JONES
