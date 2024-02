Deutsche Bank-Aktie: Barclays Capital gibt Equal Weight-Bewertung bekannt

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis habe seine Prognose und die Konsensschätzung deutlich verfehlt, schrieb Analyst Krishnendra Dubey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv erwähnte er die erhöhten Ertragsprognosen des Geldhauses bis 2025.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Bank-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:42 Uhr 5,2 Prozent im Plus bei 12,66 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 2,65 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden heute 15 477 192 Deutsche Bank-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2024 ging es für die Aktie um 2,4 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

