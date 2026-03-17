Deutsche Bank-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank nach einer Präsentation des Konzernchefs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Christian Sewing rechne im ersten Quartal mit stagnierenden Erträgen, schrieb Flora Bocahut in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Laut der Expertin ist dies eine enttäuschende Prognose, die den Aktienkurs am Berichtstag belasten sollte.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Bank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 17:21 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 25,77 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 51,34 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5 901 576 Stück gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 22,2 Prozent abwärts.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 14:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 14:11 / GMT



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