Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Technische Störung
|
30.12.2025 15:18:00
Deutsche Bank-Aktie dennoch höher: Onlinebanking bei der Deutschen Bank wieder gestört
Bereits am Vortag waren von der technischen Störung viele Bankkunden betroffen. Bis zum Nachmittag konnte die Störung behoben werden, sagte ein Unternehmenssprecher. Im Nachgang könne es vereinzelt weiter zu Einschränkungen kommen. Die Postbank gehört wie die Norisbank zur Gruppe der Deutschen Bank.
Nach einer ersten Meldung am Montag hatte das Unternehmen noch berichtet, dass die Störung behoben sei. Nach Informationen aus dem Portal "allestörungen.de" häuften sich am Dienstag seit 10.00 Uhr aber erneut die Beschwerden von Kunden.
Weiterführende Angaben zur Störung und ihrer Ursache machte die Deutsche Bank nicht. "Wir bitten Kunden um Verständnis für die entstandenen Unannehmlichkeiten", teilte der Banksprecher in einer Stellungnahme mit.
Im XETRA-Handel notierte die Deutsche Bank-Aktie letztlich 1,1 Prozent fester bei 33,11 Euro.
/lkm/DP/nas
FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com,Bocman1973 / Shutterstock.com, Mario Tama/Getty Images
