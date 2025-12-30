Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
30.12.2025 11:20:00
Deutsche Bank-Aktie dennoch höher: Onlinebanking bei der Deutschen Bank zeitweise gestört
Ursache sei eine technische Störung gewesen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bank aus Frankfurt auf Anfrage mit. Die Störung sei am Nachmittag behoben worden. Vereinzelt komme es aber weiter zu Einschränkungen. Etwa könne ein zweiter Log-in-Versuch zur Anmeldung erforderlich sein. Zunächst berichteten mehrere Medien.
Die Postbank gehört wie die Norisbank zu der Gruppe der Deutschen Bank. Die Banken informierten auf den Internetseiten die Kunden über die Probleme beim Anmeldevorgang. Weiterführende Angaben zu der Störung machte die Deutsche Bank nicht. "Wir bitten Kunden um Verständnis für die entstandenen Unannehmlichkeiten", teilte der Banksprecher in einer Stellungnahme mit.
Im XETRA-Handel notiert die Deutsche Bank-Aktie zeitweise 1,21 Prozent fester bei 33,15 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com
|05.12.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
