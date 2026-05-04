Deutsche Bank Aktie

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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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Rating 04.05.2026 16:06:00

Deutsche Bank-Aktie dennoch schwächer: Positiver Fitch-Ausblick stärkt Anlegerhoffnungen

Deutsche Bank-Aktie dennoch schwächer: Positiver Fitch-Ausblick stärkt Anlegerhoffnungen

Die Ratingagentur Fitch hat den Rating-Ausblick für die Deutsche Bank auf positiv von stabil geändert.

Zudem bestätigte Fitch Ratings das langfristige Emittentenausfall-Rating der Deutsche Bank mit "A-". Der nunmehr positive Rating-Ausblick berücksichtige die Fortschritte der Deutschen Bank bei der Schaffung eines ausgewogeneren Ertragsprofils durch die Steigerung der Rentabilität stabilerer Geschäftsbereiche, so Fitch. Die Ratingagentur geht davon aus, dass diese Fortschritte die operative Leistung nachhaltig verbessern, die Widerstandsfähigkeit erhöhen und die Kapitalgenerierung unterstützen werden.

Die Deutsche Bank-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,85 Prozent tiefer bei 26,28 Euro.

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