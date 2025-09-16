Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Volumen jetzt bekannt 16.09.2025 20:10:00

Deutsche Bank-Aktie deutlich tiefer: Zweite Tranche - Deutsche Bank setzt Aktienrückkauf fort

Deutsche Bank-Aktie deutlich tiefer: Zweite Tranche - Deutsche Bank setzt Aktienrückkauf fort

Die Deutsche Bank startet am morgigen Mittwoch einen weiteren Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 250 Millionen Euro.

Die Deutsche Bank-Aktien sollen spätestens bis zum 19. November 2025 erworben und eingezogen werden, um das Grundkapital herabzusetzen, wie die Bank mitteilte. Damit erhöht sich das Rückkaufvolumen in diesem Jahr auf bis zu 1 Milliarde Euro.

Die Bank hatte im April einen Aktienrückkauf über bis zu 750 Millionen Euro gestartet. Vorstandschef Christian Sewing hatte auf der Hauptversammlung im Mai mitgeteilt, dass bei der Europäischen Zentralbank ein weiterer Aktienrückkauf für die zweite Jahreshälfte beantragt worden sei, aber kein Volumen angegeben.

Nachbörslich geht es für die Deutsche Bank-Aktie auf Tradegate mehr als drei Prozent nach unten.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Deutsche Bank warnt vor Blasenrisiko im S&P 500: NVIDIA-Aktie als Sorgenkind
Deutsche Bank AG: Buy für Rheinmetall-Aktie
Banken in Europa konsolidieren nach guter Performance

Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com,Bocman1973 / Shutterstock.com,Martin Good / Shutterstock.com,Deutsche Bank AG

Nachrichten zu Deutsche Bank AGmehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Bank AGmehr Analysen

11.09.25 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
09.09.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.25 Deutsche Bank Overweight Morgan Stanley
27.08.25 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.08.25 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Bank AG 30,87 -3,17% Deutsche Bank AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
14.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.25 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.25 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinspolitik im Fokus: US-Börsen etwas tiefer -- ATX und DAX letztlich leichter -- Asiens Börsen schließen uneinig
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Dienstag unterhalb der Nulllinie. Die US-Börsen notieren auf rotem Terrain. Die grössten Börsen Asiens bewegten sich am Dienstag mit wechselnden Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen