Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Volumen jetzt bekannt
|
16.09.2025 20:10:00
Deutsche Bank-Aktie deutlich tiefer: Zweite Tranche - Deutsche Bank setzt Aktienrückkauf fort
Die Deutsche Bank-Aktien sollen spätestens bis zum 19. November 2025 erworben und eingezogen werden, um das Grundkapital herabzusetzen, wie die Bank mitteilte. Damit erhöht sich das Rückkaufvolumen in diesem Jahr auf bis zu 1 Milliarde Euro.
Die Bank hatte im April einen Aktienrückkauf über bis zu 750 Millionen Euro gestartet. Vorstandschef Christian Sewing hatte auf der Hauptversammlung im Mai mitgeteilt, dass bei der Europäischen Zentralbank ein weiterer Aktienrückkauf für die zweite Jahreshälfte beantragt worden sei, aber kein Volumen angegeben.
Nachbörslich geht es für die Deutsche Bank-Aktie auf Tradegate mehr als drei Prozent nach unten.
DOW JONES
Deutsche Bank AG
Analysen zu Deutsche Bank AG
11.09.25
Deutsche Bank Outperform
RBC Capital Markets
09.09.25
Deutsche Bank Overweight
JP Morgan Chase & Co.
02.09.25
Deutsche Bank Overweight
Morgan Stanley
27.08.25
Deutsche Bank Neutral
Goldman Sachs Group Inc.
14.08.25
Deutsche Bank Outperform
RBC Capital Markets
