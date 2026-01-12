Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|"Ära ohne Wachstum"
|
12.01.2026 20:27:39
Deutsche Bank-Aktie: Deutsche Bank-Chef sieht düstere Aussichten für deutsche Wirtschaft
Zugleich warnte Sewing vor politischen Folgen. "Eine starke Wirtschaft ist kein Allheilmittel. Aber sie ist das Fundament für gesellschaftlichen Zusammenhalt und demokratische Stabilität", sagte Sewing mit Blick auf fünf Landtagswahlen 2026. "Ein weiteres Erstarken populistischer Kräfte wäre eine schwere Belastung - für unsere demokratischen Institutionen ebenso wie für unsere Wirtschaft, die auf Offenheit und ein geeintes Europa ausgerichtet ist."
"Work-Life-Balance darf nicht zur Ausrede werden"
Für eine stärkere Wirtschaft müssten die Menschen in Deutschland wieder mehr zupacken, sagte Sewing. In Deutschland werde weniger gearbeitet als in vielen anderen Ländern. Es brauche eine stärkere Leistungsmentalität. "Ja, Work-Life-Balance ist wichtig. Aber sie darf nicht zur Ausrede für weniger Ehrgeiz werden."
Die Bundesregierung habe bereits Reformen angestoßen und der Wille zu weiteren Reformen sei erkennbar. Aber für einen umfassenden, dauerhaften Aufschwung brauche es mehr - "mehr Tempo und vor allem mehr private Initiative".
Als wichtigen Hebel bezeichnete Sewing ein stärkeres Europas durch die Vollendung des Binnenmarkts. Zudem würden mehr Freihandelsabkommen gebraucht und eine "radikale Reformagenda für Deutschland", dazu gehörten mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt, eine Reform der Sozialsysteme, besonders der Rente und schnelle Steuerentlastungen für Unternehmen.
