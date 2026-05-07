Deutsche Bank-Aktie fester: Bank schließt erneute AT1-Emission ab

Die Deutsche Bank hat die am Morgen angekündigte Emission von hartem Kernkapital abgeschlossen.

Wie die Bank mitteilte, hat sie AT1-Kapitalinstrumente im Nennwert von 1,25 Milliarden Euro begeben. Die Wertpapiere haben einen halbjährlich zahlbaren fixen Zinskupon von 6,75 Prozent bis zum 30. April 2036. Danach wird der Zinssatz für jeweils fünf Jahre neu festgesetzt.

Die Deutsche Bank hat AT1-Kapitalinstrumente, die dem harten Kernkapital zugerechnet werden, bereits mehrfach eingesetzt. Zuletzt wurde im November eine Emission im Nennwert von 1,0 Milliarde Euro platziert.

Die Deutsche Bank-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,48 Prozent auf 27,38 Euro.

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