Deutsche Bank-Aktie höher - trotz Durchsuchung der Zentrale

Die Deutsche Bank hat eine Durchsuchung ihrer Zentrale in Frankfurt durch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf bestätigt.

"Wir bestätigen, dass in den Geschäftsräumen der Deutschen Bank eine Maßnahme der Staatsanwaltschaft Düsseldorf durchgeführt wird", teilte die Bank in einer schriftlichen Stellungnahme mit. "Hierbei geht es nach unserer Kenntnis um Geschäfte der Postbank aus den Jahren 2008 bis 2010." Die Deutsche Bank "wird als Drittpartei durchsucht" und arbeite vollumfänglich mit den Behörden zusammen. Darüber hinaus werde sich die Bank nicht äußern.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf war nicht unmittelbar für eine Stellungnahme erreichbar.

Die Welt hatte zuvor berichtet, dass die Maßnahmen nach Informationen von Business Insider und Welt im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Cum-Cum-Geschäften stehen.

Cum-Cum beschreibt eine Methode, mit der verschiedene Wirtschaftsakteure im In- und Ausland durch das Hin- und Herschieben von Aktien deutscher Unternehmen rund um den Dividendenstichtag versucht haben, die Abgabe bei der Kapitalertragssteuer zu reduzieren. Wie Die Welt weiter schreibt, sind - anders als bei kriminellen Cum-Ex-Deals - Cum-Cum-Geschäfte nicht per se illegal. Richter und Ermittler betrachteten die Konstruktionen aber zunehmend mit Skepsis.

Die Deutsche Bank-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,51 Prozent auf 31,23 Euro.

DJG/uxd/brb

DOW JONES