Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Hauptsitz
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22.07.2026 12:31:41
Deutsche Bank-Aktie höher - trotz Durchsuchung der Zentrale
Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf war nicht unmittelbar für eine Stellungnahme erreichbar.
Die Welt hatte zuvor berichtet, dass die Maßnahmen nach Informationen von Business Insider und Welt im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Cum-Cum-Geschäften stehen.
Cum-Cum beschreibt eine Methode, mit der verschiedene Wirtschaftsakteure im In- und Ausland durch das Hin- und Herschieben von Aktien deutscher Unternehmen rund um den Dividendenstichtag versucht haben, die Abgabe bei der Kapitalertragssteuer zu reduzieren. Wie Die Welt weiter schreibt, sind - anders als bei kriminellen Cum-Ex-Deals - Cum-Cum-Geschäfte nicht per se illegal. Richter und Ermittler betrachteten die Konstruktionen aber zunehmend mit Skepsis.
Die Deutsche Bank-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,51 Prozent auf 31,23 Euro.
DJG/uxd/brb
DOW JONES
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