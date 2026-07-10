Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Expertenmeinung
|
10.07.2026 10:57:00
Deutsche Bank-Aktie im Plus trotz gekürztem Kursziel
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 36,75 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam kappte seine Gewinnschätzung für das Jahr 2026 am Donnerstagnachmittag um vier Prozent. Er macht dafür in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vor allem höhere Ausgaben und Kreditkosten verantwortlich.
Auf XETRA steht die Deutsche Bank-Aktie zeitweise bei 31,22 Euro, was einem Plus von 0,94 Prozent entspricht.
/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 15:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
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