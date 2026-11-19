JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Analyse der Deutsche Bank-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach einem Gespräch mit Vorstandschef Christian Sewing auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Mit Blick auf jüngste kritische Medienberichte zum Geschäftsgebahren des Finanzinstituts habe die Bank darauf verwiesen, dass die Vorwürfe bereits bekannt und die Kontrollen in den vergangenen Jahren entsprechend angepasst worden seien, schrieb Kian Abouhossein in einer Studie am Donnerstag. Die Reaktion von Kunden seit Bekanntwerden der Vorgänge sei "ruhig" ausgefallen, schrieb der Experte.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Bank-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 15:12 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 30,35 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 35,09 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 2 025 968 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2026 um 5,0 Prozent nach.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 12:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 12:30 / GMT



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