Das massive Datenleck bei der Deutschen Bank hat nach Aussage von Vorstandschef Christian Sewing bisher keine Auswirkungen auf die Kundenbeziehungen des Instituts.

"Die Kunden haben sehr besonnen reagiert", sagte Sewing bei der JP Morgan Financials Conference.

Mehr als 15 Millionen interne Dokumente, darunter E-Mails, Berichte, Präsentationen und Kalendereinträge, sind über Whistleblower an zahlreiche Medienhäuser gelangt. In ihnen geht es unter anderem um den Umgang mit Hochrisikokunden wie Oligarchen und den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Ausgewertet werden diese unter anderem vom Spiegel, dem ZDF und der Financial Times. Am Dienstag wurden erste Berichte veröffentlicht, die Deutsche-Bank-Aktie geriet daraufhin unter Druck.

Sewing bestätigte auf der Konferenz den Ausblick der Deutschen Bank für das Gesamtjahr. Die Erträge sieht die Bank dieses Jahr weiterhin bei über 33 Milliarden Euro. Sie hatte den Ausblick im Oktober von damals "rund" 33 Milliarden Euro angehoben.

Der Vorstandschef hob die Unternehmensbank hervor. Diese dürfte im Schlussquartal besser abschneiden als im dritten Quartal. Für die drei Monaten bis Ende September hatte sie um 9 Prozent zugelegt.

Mit Blick auf die Risikovorsorge prognostizierte Sewing einen leichten Rückgang im Vergleich zum dritten Quartal. Er bestätigte außerdem den Ausblick für die Kosten von 21,3 Milliarden Euro.

Ihre Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr wird die Deutsche Bank am 28. Januar veröffentlichen. Dann will sie auch aktualisierte Ziele für den Zeitraum bis 2028 nennen.

Via XETRA steigt die Deutsche Bank Aktie zwischenzeitlich um 2,15 Prozent auf 30,64 Euro.

DOW JONES