Deutsche Bank-Aktie schlussendlich zweistellig tiefer: Deutsche Bank hat wegen Ukraine-Krise Notfallpläne erstellt

Das Geldhaus sei zutiefst besorgt angesichts des Angriffs auf ein souveränes europäisches Land und darüber, dass die Grenzen in Europa in Frage gestellt werden, erklärte ein Bank-Sprecher am Donnerstag auf Anfrage. Selbstverständlich halte sich das Institut an politische Entscheidungen und Sanktionen. "Wir haben uns auf verschiedene Szenarien vorbereitet und Notfallpläne erstellt", sagte der Sprecher. Die Deutsche Bank habe ihr Engagement in Russland seit 2015 deutlich reduziert.Via XETRA ging es für die Deutsche Bank-Aktie bis Handelsendde um 12,54 Prozent auf 11,26 Euro nach unten.

Frankfurt (Reuters)